Более семисот единиц оборудования закупят в Подмосковье для роддомов и перинатальных центров в этом году

В 2024 году в родильные дома и перинатальные центры Подмосковья закупят более 700 единиц нового медицинского оборудования, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Эту работу проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году мы закупаем новое оборудование, необходимое для оказания медицинской помощи беременным женщинам и малышам. Закупим более 700 единиц нового медоборудования на 1 миллиард рублей», — уточнила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, в числе новой техники будут аппараты ИВЛ, УЗИ и другое оборудование, необходимое для поддержания здоровья и жизни новорожденных и матерей. Оборудование поставят в 12 медицинских организаций, в том числе в Клинскую и Химкинскую больницы, Коломенский и Видновский перинатальные центры и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.