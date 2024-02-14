Более семисот пенсионеров и инвалидов Восточного Подмосковья отдохнули в оздоровительных центрах

В настоящее время в Подмосковье работают четыре оздоровительных центра для пенсионеров и инвалидов. Так, более 700 граждан Восточного Подмосковья отдохнули в подобных центрах в прошлом году. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Отмечается, что услуги социально-оздоровительных центров предоставляются гражданам на условиях частичной оплаты. Участники специальной военной операции проходят реабилитацию бесплатно. Кроме того, бесплатно могут оздоровиться граждане, имеющие 1 или 2 группу инвалидности, передвигающиеся на креслах-колясках, а также члены семей погибших участников СВО (родители и вдовы).

В ведомстве дополнили, что заявление можно подать через региональный портал государственных услуг по ссылке, выбрав услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новую меру поддержки медиков «бюджетную ипотеку» запустили в Подмосковье.