Более семисот пешеходных переходов оборудовали в Подмосковье дополнительной подсветкой
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
В 2023 году Подмосковье дополнительной подсветкой для повышения безопасности оборудовали более 700 пешеходных переходов, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Несколько лет подряд в Подмосковье монтируем дополнительную направленную подсветку на пешеходных переходах. <…> Еще отмечу, что в конце прошлого года мы начали обустраивать больше 90 пешеходных переходов у социальных объектов, в том числе образовательных учреждений, проекционной подсветкой — когда на проезжей части дублируется разметка», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
На муниципальной дорожной сети подсветку обустроили в 23 городских округах, в том числе, в Орехово-Зуеве, Коломне и Одинцове. На региональной сети работы провели в 30 муниципалитетах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.