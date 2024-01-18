Более семисот пешеходных переходов оборудовали в Подмосковье дополнительной подсветкой

«Несколько лет подряд в Подмосковье монтируем дополнительную направленную подсветку на пешеходных переходах. <…> Еще отмечу, что в конце прошлого года мы начали обустраивать больше 90 пешеходных переходов у социальных объектов, в том числе образовательных учреждений, проекционной подсветкой — когда на проезжей части дублируется разметка», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.