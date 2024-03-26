Более шести тысяч лошадей обследовали в Подмосковье на опасные инфекционные заболевания

С начала 2024 года специалисты Госветслужбы Подмосковья исследовали около 6,1 тысячи лошадей на особо опасные инфекционные заболевания. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Для развития коневодства требуется современная и оперативная диагностика инфекционных заболеваний. Она позволяет определить степень распространения инфекции, выявить животных с латентной формой болезни, а также избежать контактов стада с зараженными представителями и обеспечить благополучие хозяйства», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве уточнили, что по результатам обследований специалисты не выявили у животных заразных заболеваний. Отметим, что ветеринары проводят животным не только клинический осмотр, лабораторные и диагностические исследования, но и профилактические вакцинации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.