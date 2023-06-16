Более шести тысяч выпускников Подмосковья сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам в Подмосковье сдавали 6,7 тысячи выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Английский язык сдавали 6,6 тысячи человек, остальные выбрали для аттестации немецкий, французский, китайский и испанский языки, уточнили в ведомстве.

Устная часть экзамена длится всего семнадцать минут, за исключением ЕГЭ по китайскому языку. В этом случае продолжительность аттестации составлят четырнадцать минут.

За соблюдением правил сдачи Единого государственного экзамена в Московской области следили свыше 450 общественных наблюдателей.

Устная часть экзамена по иностранным языкам состоялась 13 июня. До этого школьники сдали письменную часть. Результаты станут известны не позднее 4 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе выросло число победителей финального этапа школьной олимпиады.