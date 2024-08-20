Более шестидесяти дорог к образовательным учреждениям отремонтировали в Подмосковье

Дорожные службы Подмосковья отремонтировали больше 60 региональных автодорог, которые ведут к образовательным учреждениям, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом заявили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик подчеркнул, что также в Подмосковье завершаются работы по приведению в нормативное состояние пешеходных переходов у образовательных учреждений.

Всего же в этом сезоне в нашем регионе отремонтируют более восьмидесяти дорог длиной свыше двухсот сорока километров рядом с детскими образовательными и спортивными учреждениями, проезд к ним станет безопаснее и удобнее в 35 городских округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и Ташкентская область будут обмениваться лучшими образовательными практиками