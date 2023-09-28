Более шестидесяти тысяч долголетов посетили летние активности в Московской области

Этим летом активности, которые подготовили для участников подмосковного проекта «Активное долголетие», посетили более 60 тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Это были всеми любимые активности проекта, масштабные и яркие события, фестивали, общеобластная зарядка, день скандинавской ходьбы», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве отметили, что подобные мероприятия помогают представителям старшего поколения укрепить свое здоровье и поддерживать физическую форму. Стать участниками проекта могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, записаться на ближайшее занятие можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.