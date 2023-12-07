Более шестнадцати тысяч специалистов убирают территории Подмосковья

«В утренние часы в некоторых район шел снег, 729 тракторов прометали покрытия. Также основной задачей сейчас является вывоз снежных масс с территорий — с этим сегодня помогают 367 погрузчиков и 142 самосвала», — уточнила глава ведомства Светлана Аипова.