Более шестнадцати тысяч специалистов убирают территории Подмосковья
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Сегодня дворы и общественные зоны Московской области убирают более 16,7 тысячи сотрудников коммунальных служб и свыше 1,2 тысячи единиц техники. Об этом сообщили в областном ГУСТ.
«В утренние часы в некоторых район шел снег, 729 тракторов прометали покрытия. Также основной задачей сейчас является вывоз снежных масс с территорий — с этим сегодня помогают 367 погрузчиков и 142 самосвала», — уточнила глава ведомства Светлана Аипова.
В регионе стараются заблаговременно выдавать задания по очистке территорий ответственным службам через систему СКПДИ, отметили в ГУСТ. Сами инспекторы координируют процесс работы на местах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.