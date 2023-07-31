Более сорока миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года

За семь месяцев текущего года в парках Подмосковья побывали свыше сорока трех миллионов жителей и гостей региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

Отмечается, что с 2018 года количество парков в Московской области выросло более, чем в 2 раза. Тогда их было 92, на сегодняшний день — 188.

«Растет и посещаемость. С января по конец июля в этом году в парках уже побывали 43 млн человек. Для сравнения, за весь прошлый год наши парки посетило 57 млн жителей и гостей Подмосковья», — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

Так, среди наиболее посещаемых парков Пехорка в Балашихе, где с начала года побывали более 1,6 млн жителей и гостей Подмосковья. В парке «Сестрорецкий» городского округа Клин отдохнул почти 1 млн человек. А в мытищинском парке Мира зафиксировано свыше 765 тысяч посещений.

Напоминаем, что для получения обратной связи от жителей организованы чаты общественных советов парков, где каждый желающий может оставить пожелания или замечания по работе парковых территорий. Также принимаются обращения через портал «Добродел».

Ранее стало известно, что условия работы в парках Подмосковья для бизнеса могут упростить, такую возможность обсудил губернатор Андрей Воробьев на совещании с областным Правительством и главами округов.