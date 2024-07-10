Более сорока миллионов человек посетили парки Подмосковья за первую половину этого года

Посещаемость парков Подмосковья с начала этого года составила более сорока миллионов человек, что на пять миллионов больше аналогичного периода за 2023 год. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Отмечается, что на территории региона расположены сто девяносто четыре парка и лесопарка, а за последние 9 лет их количество увеличилось в 8 раз. Глава ведомства Михаил Хайкин рассказал, что ожидается, что посещаемость этого года возрастет до восьмидесяти семи миллионов человек.

Самыми посещаемыми парками за первые два квартала этого года стали: Пехорка в Балашихе, Центральный парк в Ленинском округе, Парк имени Толстого в Химках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что обновленный лесопарк «Загорское море» открылся в подмосковном Сергиевом Посаде.