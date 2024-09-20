Более сорока тысяч ученых работают в научных организациях Московской области

В Подмосковье насчитывается более 270 научных организаций, занимающихся исследованиями в разных направлениях науки, в них трудятся свыше 40 тысяч исследователей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«При этом 16 тысяч из этих ученых или около 40% — это специалисты в возрасте до 39 лет. Это мощнейший научный потенциал региона, который обеспечивает научно-техническое и инновационное развитие экономики Московской области», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в регионе действуют различные программы поддержки научной деятельности. Так, например, молодым ученым и специалистам за научные достижения вручают премии губернатора в размере 700 тысяч рублей. Помимо этого, молодые ученые могут принять участие в конкурсном отборе на получение недвижимости по программе «Социальная ипотека» и получить премию за коммерциализацию научных разработок. Областной Мининвест также оказывает содействие ученым и научным коллективам региона в участии в федеральных программах поддержки научной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.