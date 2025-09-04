Более сотни горняков могли погибнуть и пострадать из-за опасных нарушений на шахтах

Рейд инспекторов Ростехнадзора на угольных предприятиях Кузбасса выявил грубейшие нарушения промышленной безопасности, которые создали прямую угрозу для жизни сотен шахтеров. Об этом сообщает VSE42.Ru .

В период с 28 августа по 3 сентября надзорное ведомство составило восемь протоколов о временном запрете деятельности на ряде опасных объектов.

По словам официального представителя Ростехнадзора Андрея Виля, результатом оперативных мер стало спасение жизни и здоровья десятков человек.

«Инспекторами Ростехнадзора сохранены жизнь и здоровье порядка 120 человек, которые могли бы пострадать в результате потенциальных аварий, связанных со взрывами пыле-метановоздушной смеси», – сообщил Виль.

Работы были приостановлены на шахтах «Березовская», «Спиридоновская», «Первомайская», «Чертинская-Коксовая», «Грамотеинская» и шахте «Южная» филиала АО «Черниговец».

Наиболее тревожная ситуация сложилась на шахте «Грамотеинская», где был тяжело травмирован работник. Проверка вскрыла критическое состояние горной выработки, создававшее угрозу взрыва пыле-метановоздушной смеси, а также эксплуатацию технических устройств с грубыми нарушениями правил безопасности. Работы по выемке угля в лаве № 826 были немедленно приостановлены.

На шахте «Березовская» решением суда на 90 суток запрещены работы в лаве № 49 пласта XXVI. Причиной стало систематическое несоблюдение требований к проветриванию подземных выработок, что является одним из ключевых факторов предотвращения взрывов и отравлений газом.

