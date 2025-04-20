Более сотни туристов застряли в Шереметьево на 20 часов

Более сотни туристов не могут вылететь в Египет из Шереметьево, так как их рейс компании AlMasria Universal Airlines задержали на 20 часов. Об этом сообщает Shot.

Канал выяснил, что пассажиры рейса UJ620 Москва — Шарм-эль-Шейх должны были вылететь еще в пять утра. Однако в расписании время сдвинули сначала на 13 часов, а затем еще на три часа. Последнее обещанное время вылета — 21:40.

Пассажиры возмущены ситуацией. По их словам, им дали ваучер на одну тысячу рублей, а затем предложили отправиться в гостиницу на бесплатном автобусе. Однако пережидать поездку приходилось в основном за свой счет.

Туристы отметили, что хотят требовать компенсацию от компании AlMasria Universal Airlines, а также у турагентов. Люди потеряли почти день отпуска из-за задержки.

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