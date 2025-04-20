В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами

В Московской области приземлился борт с российскими бойцами, которые вернулись из украинского плена. Об этом сообщают «Известия».

На стоянке военнослужащих уже ждали автобусы.

Напомним, в рамках обмена 246 российских военнослужащих, которые находились в плену на Украине, возвращаются домой.

Россия взамен передала 246 военнослужащих Украины, которые сдались добровольно или же были взяты в плен ВС РФ. Кроме того, стороны провели обмен ранеными. Решение было принято в рамках «жеста доброй воли».

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