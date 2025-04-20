В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами
Самолет с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Московской области приземлился борт с российскими бойцами, которые вернулись из украинского плена. Об этом сообщают «Известия».
На стоянке военнослужащих уже ждали автобусы.
Напомним, в рамках обмена 246 российских военнослужащих, которые находились в плену на Украине, возвращаются домой.
Россия взамен передала 246 военнослужащих Украины, которые сдались добровольно или же были взяты в плен ВС РФ. Кроме того, стороны провели обмен ранеными. Решение было принято в рамках «жеста доброй воли».
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