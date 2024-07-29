Более ста человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
На прошлой неделе из аварийного жилья в Подмосковье переселили 149 человек, они получили новые квартиры в новостройках или на вторичном рынке жилья, либо выкупную стоимость. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 46 аварийных помещений в Солнечногорске, Электрогорске, Истре, Серпухове и Сергиево-Посадском округе», — говорится в сообщении.
В общей сложности за данный период в регионе было расселено более 1,8 тысячи квадратных метров жилья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.