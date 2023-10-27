Более ста человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
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На этой неделе в Московской области удалось расселить 51 аварийное помещение, 124 человека из пять округов переехали в новые квартиры или получили выкупную стоимость за изымаемое жилое помещение, сообщили в областном Минстрое. Работы прошли по нацпроекту «Жилье и городская среда».
«В частности, расселение прошло в Ступино, Луховицах, Дзержинском, Солнечногорске, а также Одинцовском округе», — говорится в сообщении.
В общей сложности расселенная площадь составила почти 1,4 тысячи квадратных метров. Отметим, что расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.