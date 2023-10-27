Более ста человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

На этой неделе в Московской области удалось расселить 51 аварийное помещение, 124 человека из пять округов переехали в новые квартиры или получили выкупную стоимость за изымаемое жилое помещение, сообщили в областном Минстрое. Работы прошли по нацпроекту «Жилье и городская среда».