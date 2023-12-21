Более ста десяти рабочих продолжают возводить пристройку к школе в подмосковном селе Верзилово

Строительная готовность нового корпуса школы, который возводят в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово, составляет уже шестьдесят пять процентов. Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства строительного комплекса.

В настоящий момент на объекте завершается устройство фасадов и монтаж оконных блоков, также ведется монтаж инженерных систем. На прилегающей территории появится спортивный стадион, детские игровые площадки и места для отдыха. Примечательно, что данную пристройку планируется открыть уже 1 сентября в следующем году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.