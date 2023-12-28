Более ста фермеров и сельхозорганизациий Подмосковья получили землю в аренду в этом году
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
С начала этого года земельные участки сельскохозяйственного назначения получили более 110 сельхозтоваропроизводителей Подмосковья, которые участвуют в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, сообщили в областном Минимуществе. В общей сложности в 42 округах было передано 247 земельных участков общей площадью более 7 тысяч гектаров.
«Арендовать земли сельхозназначения, находящиеся в государственной, муниципальной и неразграниченной собственности, имеют возможность фермеры, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также малые и семейные подмосковные агропредприятия. Срок аренды составляет пять лет, в перспективе можно либо продлить аренду, либо выкупить землю», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
По ее словам, такие меры государственной поддержки позволяют фермерам увеличить посевные площади, нарастить объемы производства продукции сельского хозяйства и не только. Так, например, КФХ «Клубничный джем» получило 44 гектара земли в Раменском округе. Это позволит хозяйству расширить производство и нарастить сельхозпродукцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.