Более ста фермеров и сельхозорганизациий Подмосковья получили землю в аренду в этом году

С начала этого года земельные участки сельскохозяйственного назначения получили более 110 сельхозтоваропроизводителей Подмосковья, которые участвуют в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, сообщили в областном Минимуществе. В общей сложности в 42 округах было передано 247 земельных участков общей площадью более 7 тысяч гектаров.