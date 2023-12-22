Более ста гектаров земли передали округам Подмосковья для обеспечения многодетных семей
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
В собственность трех муниципалитетов Московской области передали более 148 гектаров земли, чтобы обеспечить ею почти 820 семей из Краснознаменска, Наро-Фоминска и Лобни. Об этом сообщили в областном Минимуществе.
«Областную землю мы передаем в муниципальную собственность совместно с Центром земельно-имущественного комплекса Московской области именно тем округам, кто в ней нуждаются в виду ограниченного земельного фонда», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
По ее словам, в 2022 году городским округам передали 87,6 гектара земли. Участки получили 700 семей из Восхода, Звездного городка, Краснознаменска, Раменского, Жуковского и Люберец.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.