Более ста инвестпроектов реализуют в Московской области за счет земельно-имущественной поддержки
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Более 100 инвестиционных проектов реализуются в Подмосковье на участках, которые компании получили по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«46 компаний приступили к строительству своих объектов на участках, которые были переданы инвесторам в Подмосковье без проведения торгов. Еще 56 компаний на полученных участках ведут изыскания и проектные работы. Программа, которая называется по номеру постановления — «272», позволяет инвесторам получить муниципальную землю в аренду с правом выкупа по льготной ставке», — уточнила заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, в общей сложности объем заявленных инвестиций по этим проектам составляет 175 миллиардов рублей. После запуска всех предприятий в регионе создадут 7,5 тысячи рабочих мест. Отметим, что подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов можно на инвестиционном портале Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.