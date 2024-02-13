Более ста инвестпроектов реализуют в Московской области за счет земельно-имущественной поддержки

«46 компаний приступили к строительству своих объектов на участках, которые были переданы инвесторам в Подмосковье без проведения торгов. Еще 56 компаний на полученных участках ведут изыскания и проектные работы. Программа, которая называется по номеру постановления — «272», позволяет инвесторам получить муниципальную землю в аренду с правом выкупа по льготной ставке», — уточнила заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.