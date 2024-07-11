Более ста яхтсменов подали заявки на участие во втором этапе парусного турнира Tenzor International Cup

Заявки на участие во втором этапе международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 подали 33 команды и 140 яхтсменов из 21 региона России, а также Белоруссии, Армении, Сербии, Германии и Кыргызстана. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Соревнования стартуют сегодня, они будут проходить на водах Пестовского водохранилища в Мытищах и будет посвящена памяти одного из самых титулованных яхтсменов СССР и России Георгия Шайдуко. В воскресенье, 14 июля, по итогам турнира определят победителей и призеров, разыграют специальные номинации среди капитанов команд, в женском зачете, детском дивизионе Tenzor Cup Junior, и других классификациях. Отметим, что мероприятие организовали яхт-клуб Tenzor Sailing Club и финансово-правовая группа компаний Tenzor Consulting Group при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта, Министерства культуры и туризма Московской области и Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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