Более ста миллиардов рублей поступило в бюджет Подмосковья от имущественных налогов за год

В 2023 году поступления имущественных налогов в консолидированный бюджет Подмосковья составили более 115,6 миллиарда рублей, что на 2,2 миллиарда больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Рост начислений обусловлен в том числе за счет дополнительных поступлений, к примеру, в рамках выявления объектов с незарегистрированными правами исчисленная сумма налогов составила 138 миллионов рублей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Кроме того, по ее словам, 203 миллиона рублей поступило по налогообложению ранее учтенных объектов. По увеличенной налоговой ставке, начисляемой в ходе выявленного коммерческого использования земельных участков или нецелевого использования, в регионе в прошлом году было начислено почти 2,2 миллиарда рублей земельного налога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.