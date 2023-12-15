Более ста миллиардов рублей выделят в следующем году в Подмосковье на соцподдержку

В следующем году на меры социальной поддержки жителей Подмосковья предусмотрено чуть более 105 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства социального развития.

Отмечается, что для семей в Подмосковье действует семь федеральных и семнадцать региональных мер. К федеральным мерам относят материнский капитал, универсальное пособие для семей с низкими доходами, выплата на погашение ипотеки и т. д. Без внимания не оставляют и жителей, имеющих инвалидность, пенсионеров. Для этих категорий предусмотрены льготные путевки, компенсации ЖКУ, социальные карты, соцобслуживание и другие меры.

Глава ведомства Людмила Болатаева отметила, что бюджет абсолютно социальноорентирован, а меры социальной поддержки становятся все более удобными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.