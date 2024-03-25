Более ста новых предприятий откроются в Московской области на земле за рубль

В Подмосковье в рамках программы «Земля за 1 рубль» запустят 147 предприятий в сфере импортозамещения, 29 инвесторов уже вышли на этап строительства новых производств, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Инициатором меры господдержки стал губернатор Московской области Андрей Воробьев, участки уже получили 143 инвестора.

«Суммарный объем инвестиций по всем проектам составит более 108 миллиардов рублей. На новых предприятиях будет создано 12,7 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова добавила, что за два года действия программы в регионе было предоставлено порядка 200 участков общей площадью свыше 700 гектаров.

«Программу продлили еще на год, а значит, новых производств у нас в регионе станет еще больше», — добавила министр.

Отметим, что подобрать участок для для реализации инвестпроекта, в том числе на «Земле за 1 рубль», можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.