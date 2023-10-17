Более ста проверок качества монтажа металлических ферм провели в Подмосковье с начала года

С начала этого года сотрудники лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» провели проверки качества монтажа металлических ферм в 33 городских округах Подмосковья, их число превысило 140. Об этом сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

В ведомстве уточнили, что большинство проверок прошли в Домодедово, Люберцах и Мытищах. Сотрудники лаборатории определили точность установки конструкций, проверили их на соответствие требованиям монтажа. Это позволило обнаружить возможные дефекты или нарушения в выполнении работ. В надзорном органе подчеркнули, что все выявленные недостатки будут устранены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».