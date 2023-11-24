Более ста рабочих продолжают возводить новый корпус школы в подмосковном Ступино

Строители завершают устройство фасада в новом корпусе школы, рассчитанном на 550 учеников, в селе Верзилово городского округа Ступино. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

Напоминаем, что строительство данного социального объекта ведется в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. В настоящий момент строители проводят чистовую отделку помещений. На прилегающей территории начали устройство детских игровых и спортивных площадок. Отмечается, что открыть данный корпус планируется 1 сентября следующего года.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковном Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк.