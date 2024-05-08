Более ста рабочих завершают строительство садика в подмосковной Лобне

Рабочие приступили к благоустройству территории нового дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Катюшки в подмосковной Лобне. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент работы ведутся в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. Строители ведут внутреннюю отделку помещений, занимаются благоустройством территории. Отмечается, что все работы ведутся в соответствии с графиком. Сам сад планируют открыть уже 1 сентября текущего года.

«С нетерпением ждем открытия детского сада. Он рядом с домом и это очень удобно — теперь не нужно будет возить детей в другой район» — поделилась одна из жительниц микрорайона Милана.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил ребят с особенностями физического и интеллектуального развития, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский».