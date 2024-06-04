Более ста случаев нарушения противопожарного законодательства выявили в лесах Подмосковья за три дня

За последний день мая и первые летние выходные специалисты лесной охраны провели 312 патрулирований в лесах Подмосковья. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«[Они] выявили 102 нарушения лесного законодательства, в том числе 47 нарушений за въезд транспорта в леса» — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Протоколы о нарушениях уже направили в отделы лесной охраны комитета, где их рассмотрят и примут решение о назначении наказания. В ведомстве напомнили, что за поджог, который приведет к лесному пожару, гражданам может грозить уголовной и административной ответственностью. Отметим, что сообщить об обнаруженном возгорании можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800)100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.