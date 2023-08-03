Более ста тридцати строителей возводят новую школу в подмосковном поселке Битца

Строительство большой современной школы, рассчитанной на тысячу пятьсот пятьдесят учеников, продолжается в поселке Битца Ленинского городского округа. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

В настоящее время ведутся монолитные работы на уровне четвертого этажа здания. Общая готовность объекта составляет двадцать восемь процентов. Напоминаем, что открыть данную школу планируют к 1 сентября следующего года.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что ежегодно в регионе капитально ремонтируют более шестидесяти школ.