Более ста тридцати врачей уже построили дома в Подмосковье по программе «Земля врачам»

На полученных земельных участках в Подмосковье в рамках программы «Земля врачам» 133 врача построили дома, из них 109 зарегистрировали свои дома, а еще 96 врачей ведут строительство. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Активнее всего строительство идет в поселке городского округа Домодедово. Здесь дома построили уже 32 врача, еще 10 в стадии строительства», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Глава ведомства также добавила, что с начала этого года в регионе уже порядка 110 врачей получили земельные участки. Всего же с начала действия Закона предоставлено почти две тысячи триста земельных участков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно развиваются президентские проекты.