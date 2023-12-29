Более ста тысяч многодетных семей проживают в Московской области

В Московской области проживают около 110 тысяч семей, которые воспитывают трех и более детей. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«За год прирост составил восемь тысяч семей! Всего же в многодетных семьях у нас воспитывается более 350 тысяч детей», — рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.

Министр напомнила, что следующий год в России Годом семьи. В министерстве также отметили, что в регионе для многодетных семей действуют федеральные и региональные меры поддержки. Например, в этом году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе ввели выплату многодетным семьям на школьную форму. Узнать подробнее о положенных льготах можно на региональном портале госулуг.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.