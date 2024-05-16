Более ста тысяч сеянцев подготовили в лесных питомниках Подмосковья для акции «Лес Будущего»

Уже в эти выходные в Подмосковье состоится ежегодная акция «Лес Будущего», для которой филиалы ГАУ МО «Центрлесхоз» достали из специальных холодильников более ста тысяч сеянцев сосны, ели и дуба. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Отмечается, что в этом году центральной площадкой станет Озерецкое участковое лесничество в Дмитровском городском округе, а всего подготовлено шестнадцать лесных площадок. Для выбора удобного места можно воспользоваться картой.

Примечательно, что для участников организуют бесплатные автобусы до места высадки деревьев. Инвентарем и саженцами обеспечат на месте.

Накануне стало известно, что губернатор Андрей Воробьев обсудил с главой Ленинского округа Станиславом Каторовым ход реализации президентских проектов.