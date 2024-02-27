Более ста тысяч тонн печенья, пряников и вафель произвели в Подмосковье в прошлом году
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В 2023 году в Подмосковья произвели более 100 тысяч тонн мучных кондитерских изделий группы печенья, имбирных пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения, что более чем на 3,2 тысячи тонн больше показателей предыдущего года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В этом году мы планируем нарастить объемы в том числе за счет открытия новых заводов и модернизации уже существующих предприятий. Подмосковный производитель предлагает покупателям высококачественную продукцию по индивидуальным рецептам», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В ведомстве уточнили, что кондитерскую продукцию в регионе производят более чем на 130 предприятиях. Самые крупные из них расположены в городских округах Красногорск, Жуковский и Раменский. Помимо этого, пряничную продукцию производят на фабрике «Богородский пряник» одноименного округа.
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