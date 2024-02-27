Более ста тысяч тонн печенья, пряников и вафель произвели в Подмосковье в прошлом году

В 2023 году в Подмосковья произвели более 100 тысяч тонн мучных кондитерских изделий группы печенья, имбирных пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения, что более чем на 3,2 тысячи тонн больше показателей предыдущего года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.