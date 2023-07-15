Более ста волонтеров поучаствовали в образовательно-развлекательной встрече в Подмосковье

В большую серию мероприятий по развитию добровольчества входят образовательные встречи, круглые столы для руководителей и квизы, и волонтерские акции для жителей региона. Об этом сообщили в региональном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

«Такие встречи мы начали проводить еще в прошлом году, увидели положительный отклик. Для ребят тут и полезная программа, и отдых, и тимбилдинг, и нетворкинг — в одном флаконе. На каждое образовательное мероприятие мы приглашаем профессиональных и опытных спикеров», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Отмечается, что также во встрече принял участие доброволец СВО, награжденный медалью «За отвагу», 23-летний Илья Хахриков из Подольска. Молодой человек рассказал о том, почему не мог остаться в стороне и решил принять участие в специальной военной операции.

«Как доброволец хочу вам сказать, что мы с вами, волонтерами, в определенном смысле, похожи. Потому что душевный порыв, который заставляет человека делать что-либо, является его гражданской позицией. И отрадно видеть большое количество молодых людей. Это заставляет думать о том, что у Московской области хорошие перспективы, если есть такое количество неравнодушных людей», — рассказал Хахриков.

После образовательной встречи настал самый долгожданный момент — участники соревновались за звание самой эрудированной команды в «Самом умном, самом добром квизе». Но это только отборочный этап. Напомним, квизы уже состоялись в Люберцах и Подольске, там в финал вышли команды из Жуковского и Домодедово. А теперь к списку финалистов присоединилась команда из Рузы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году более восьмидесяти педагогов региона подготовили более двух стобалльников ЕГЭ.