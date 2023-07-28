Более ста волонтеров со всего Подмосковья почтили память детей Донбасса

Накануне в Подмосковье провели памятные акции, посвященные Дню памяти детей, которые погибли от обстрелов на Донбассе. Об этом рассказали в региональном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

Так, в Химках на «Аллее ангелов» собрались студенты, школьники и добровольцы, которые держали в руках портреты погибших ребят из Донецка и Луганска, а после минуты молчания ввысь улетели сотни белых шаров.

А в Наро-Фоминске волонтеры зажгли десятки свечей в память о детях, погибших при украинских обстрелах мирных территорий. Инициатором проведения акции выступило местное отделение Комитета семей воинов Отечества.

Напоминаем, что региональное движение «Волонтеры Подмосковья» было запущено в 2020 году во время пандемии. На сегодняшний день на платформе зарегистрировано более 37 тысяч участников.

Ране губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно разговаривать с молодежью на одном языке.