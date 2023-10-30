Более ста врачей начали работать в медорганизациях Подмосковья после прохождения целевого обучения

С начала этого года 148 молодых специалистов, которые проходили целевое обучение в медицинских вузах, трудоустроились в медорганизации Московской области. Об этом сообщили в областном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что 44 человека проходили обучение по программе специалитета, еще 104 — по программе ординатуры.

«Мы заинтересованы в привлечении новых специалистов для работы в регионе. Для этого в Подмосковье реализован целый комплекс мер соцподдержки медиков. Помимо этого, ежегодно наши медицинские организации заключают договоры с «целевиками», которые после окончания обучения возвращаются работать в наши больницы и поликлиники», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Отметим, что Подмосковье выстроило сотрудничество с ведущими медицинскими вузами России — Первым МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МГМСУ имени А. И. Евдокимова и другими учебными заведениями. Поддержку в этом вопросе оказывает Минздрав России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.