Более ста жителей аварийных квартир в городском округе Клин переедут в новое жилье

Жители 50 аварийных квартир, расположенных в Клину, готовятся к переезду в новое жилье, сообщили в областном Минстрое. Расселение проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В Новостройку улице Ленина д. 2 в Клину переедут 127 граждан, строительство завершено, дом готовится ко вводу в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

В доме, расположенном на улице Ленина д. 8 в общей сложности расселят более 2,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Ключи от новых квартир жителям выдадут в конце этого года. Отметим, что расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.