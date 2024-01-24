Более трех миллиардов рублей выделено в бюджете Подмосковья на жилье для детей-сирот

В текущем году планируется обеспечить жильем в Подмосковье более семисот шестидесяти детей-сирот. В регионально бюджете на эти цели предусмотрено свыше 3 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Примечательно, что обеспечение жильем детей-сирот будет осуществляться как путем закупок жилья, так и действующим с прошлого года порядком выдачи жилищного сертификата на самостоятельное приобретение жилья. Сертификат удобен тем, что, подобрав квартиру по своим критериям, ребенок сразу оформляет квартиру в собственность.

Глава ведомства Людмила Болатаева напомнила, что специально для защиты детей-сирот от мошенничества, предусмотрели запрет на отчуждение этой квартиры в течение 3 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно-образовательного комплекса в Павшинской пойме Красногорска.