Более трех тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за неделю

Более 3,2 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с подмосковных улиц за неделю, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего нарушителей зафиксировали в Ленинском округе, Красногорске, Мытищах и Химках, уточнили в ведомстве.

Автомобилистам напомнили, что узнать местонахождение эвакуированной машины можно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения и по телефону 112.

Водителей призвали соблюдать правила стоянки и остановки, а также не препятствовать проезду экстренных служб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области модернизируют более 700 детских игровых площадок.