Более трех тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за неделю
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Более 3,2 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с подмосковных улиц за неделю, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Больше всего нарушителей зафиксировали в Ленинском округе, Красногорске, Мытищах и Химках, уточнили в ведомстве.
Автомобилистам напомнили, что узнать местонахождение эвакуированной машины можно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения и по телефону 112.
Водителей призвали соблюдать правила стоянки и остановки, а также не препятствовать проезду экстренных служб.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области модернизируют более 700 детских игровых площадок.