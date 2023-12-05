Более трех тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За минувшую неделю с улиц Подмосковья эвакуировали 3,3 тысячи неправильно припаркованных автомобилей, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве напомнили, что узнать местонахождение эвакуированного транспортного средства можно самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Московской области или по телефону 8-800-444-58-34.

Подмосковных автомобилистов призвали уважать всех участников дорожного движения и не препятствовать проезду аварийных служб.

Водителям напомнили, что нельзя оставлять автомобиль на остановках общественного транспорта, в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, на трамвайных путях, в тоннеле, во втором ряду.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье стартовал основной этап реконструкции Каширского шоссе.