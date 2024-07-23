Более трех тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,2 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, что на 120 автомобилей меньше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что наибольшее число транспортных средств переместили в Красногорске, Мытищах, Химках, Ленинском округе и Королеве. Отметим, что узнать о местонахождении эвакуированного автомобиля можно по телефону «112», в приложении «112 МО» или на сайте Центра безопасности дорожного движения региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.