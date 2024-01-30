Более трех тысяч человек посетили губернаторские карусели в Московской области за неделю

За прошлую неделю на губернаторских каруселях в Подмосковье прокатились порядка 3,5 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве напомнили, что карусели «Сказка», установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, являются уникальными аттракционами, которые оформил дизайнер Денис Симачев. Все карусели оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и яркой иллюминацией, покататься на них можно бесплатно. Всего в регионе функционируют восемь каруселей — в Домодедово, Одинцово, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове. В парках, где они установлены, также созданы специальные брендированные зоны «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.