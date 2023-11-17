Более трех тысяч нарушений в размещении незаконной рекламы устранили в Подмосковье

Общество

Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]

С начала этой осени в Московской области устранили более 3,2 тысячи нарушений, которые были допущены при размещении рекламы. Об этом сообщили в областном ГУСТ.

«Мы активно работаем с вопросом распространения несанкционированной рекламы в Подмосковье <…>. Главное, чтобы городские локации оставались ухоженными, поэтому такие брошюры быстро удаляются. Более того, для размещения информационных материалов установлены специальные стенды, — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, большинство нарушений устранили в Балашихе, Подольске, Домодедово, Коломне, Дмитровском округе и Истре. В ГУСТ региона также уточнили, что за незаконную рекламу предусмотрены штрафы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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