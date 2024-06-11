Более трех тысяч неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,4 тысячи автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, это на 1,5 тысячи машин меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что узнать о местонахождении перенесенного автомобиля можно на сайте областного Центра безопасности дорожного движения. Водителей региона также призвали быть аккуратными и уважать других участников дорожного движения.

«Паркуйтесь правильно, не препятствуя проезду экстренных служб. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта», — заключили в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.