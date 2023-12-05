Более трех тысяч собак зарегистрировали в Московской области за три месяца
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С начала действия закона о регистрации домашних животных в сентябре этого года в Подмосковье зарегистрировали более 3,4 тысячи собак. Об этом сообщил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
Он уточнил, что регистрация является обязательной только для собак, остальным животным можно делать ее по желанию. Отметим, что зарегистрировать собаку можно здесь.
«На сегодняшний день штрафов за отсутствие регистрации не предусмотрено, тем не менее мы видим, что многие владельцы питомцев проявили сознательность. Те, кто зарегистрировал собаку, отмечают, что у процедуры есть большой плюс — это возможность найти питомца в случае его пропажи», — добавил парламентарий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.