Более трех тысяч собак зарегистрировали в Московской области за три месяца

«На сегодняшний день штрафов за отсутствие регистрации не предусмотрено, тем не менее мы видим, что многие владельцы питомцев проявили сознательность. Те, кто зарегистрировал собаку, отмечают, что у процедуры есть большой плюс — это возможность найти питомца в случае его пропажи», — добавил парламентарий.