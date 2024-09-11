Более трех тысяч тематических мероприятий провели в Центре ЗОЖ Нижегородской области за два года
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Более трех тысяч тематических мероприятий провели жителей Нижегородской области в Центре ЗОЖ «Планета здоровья» за два года его работы. Об этом сообщила pravda-nn.ru.
Уточняется, что это свыше полутора тысяч спортивно-оздоровительных мероприятий, более тысячи лекций, бесед и «школ пациентов», примерно 400 тренингов, мастер-классов и групповых занятий с психологом, а также 150 уроков по изучению иностранных языков.
Отмечается, что со времени открытия центра его посетили свыше 17 тыс. человек. Большая часть гостей — зрелые люди и представители старшего поколения, тем не менее многие мероприятия также привлекают и молодежь.
Добавляется, что ключевой целью работы центра является повышение осведомленности жителей региона о методах сохранения и укрепления здоровья, улучшение качества жизни людей, а также стимулирование интереса к здоровому образу жизни.
Ранее сообщалось, что форум «Активное долголетие в Подмосковье» прошел в Одинцово.