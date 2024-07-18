Более трех тысяч жителей перевели дачные дома в статус жилых в Московской области

С начала 2024 года услугой по признанию садового дома жилым на региональном портале госуслуг воспользовались более 3,3 тысячи жителей Подмосковья, это почти на 1 тысячу человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Перевести садовый дом в жилой и наоборот можно недвижимость, которая расположена на территории садоводческих товариществ и земельных участках с видом разрешенного использования «ведение садоводства». Сделать это можно в режиме онлайн, подав заявление на изменение статуса дома на регпортале», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, выписку из реестра недвижимости с обновленными данными можно получить через 13 дней. В ведомстве уточнили, что дом признают жилым в том случае, если он является капитальным и был построен на фундаменте с окнами. Кроме того, к нему должно быть подведено электричество, холодное водоснабжение, водоотведение, система отопления и вентиляция.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.