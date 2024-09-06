Более трех тысяч животных зарегистрировали на ветстанциях в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года на ветеринарных станциях Подмосковья зарегистрировали более 3,3 тысячи домашних животных. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Наибольшее число регистраций провели в Одинцово, Мытищах, Балашихе, Реутове, Люберцах, Наро-Фоминске, Домодедово и Подольске. В ведомстве уточнили, что на ветстанциях можно также провести чипирование животных, в рамках которого под кожу питомца устанавливается безопасный и не доставляющий дискомфорта электронный чип. Животному присваивается номер, информация о нем и владельце заносится в базу данных. Напомним, что в регионе проводится акция по регистрации, вакцинации и чипированию животных, подробности указаны на сайте. Ее организовали Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Министерство благоустройства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.