Более трехсот аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

С начала 2024 года с территории лесного фонда Подмосковья убрали 316 аварийных деревьев. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Всего до конца года на территории всех лесничеств в рамках выполнения государственного задания планируется срубить порядка 3,5 тысячи таких деревьев», — уточнил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, решение о проведении данной работы принимают после обследования деревьев, которые предложили жители региона. Направить обращение они могут через Единый центр управления регионом, портал «Добродел» или сайт областного Комлесхоза. Отметим, что деревья признаются аварийными, если в них есть структурные изъяны и они могут причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.