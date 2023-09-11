Более трехсот лекций и выступлений состоялось в рамках IV Съезда детских врачей в Подмосковье

В Московской области завершился IV Съезд детских врачей. В мероприятии приняли участие более семи тысяч специалистов из 78 регионов России, а также 25 зарубежных стран. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что в рамках Съезда специалисты могли принять участие в тренингах и мастер-классах, отточить навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-легочной реанимации, а также ознакомиться с работой школ бронхиальной астмы и сахарного диабета.

Была организована выставка, на которой было представлено новейшее медицинское оборудование с элементами искусственного интеллекта и VR-технологий. Кроме того, в ходе мероприятия состоялась презентация первого выпуска журнала о детском здравоохранении в Подмосковье «Архив педиатрии и детской хирургии».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье ценит партнерство с Министерством здравоохранения России.